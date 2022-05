Dure tijden dienen zich aan, dus Oosterhout is blij met ruime plus van 11,5 miljoen euro over 2021

OOSTERHOUT - Blijdschap over de enorme plus in de jaarrekening, maar kanttekeningen bij hoe die tot stand is gekomen. Wethouder Marcel Willemsen nuanceert de 11,5 miljoen euro die de gemeente Oosterhout overhield op de begroting na het (corona)jaar 2021.

Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, wordt 9,5 miljoen euro daarvan in de algemene reserve gestopt. De rest wordt aangewend om projecten uit te voeren die in coronatijd bleven liggen. In de algemene spaarpot zit inclusief dit overschot bijna 80 miljoen euro.

Dinsdag wordt bij de presentatie van het bestuursakkoord 2022-2026 de opvolger van Marcel Willemsen bekendgemaakt. Terugblikkend op het jaar 2021, zijn laatste als wethouder, is Willemsen een tevreden man. ,,Ik ben tevreden, maar met kanttekeningen. Een groot deel van die miljoenen, ook die we van het Rijk hebben ontvangen, hebben we door de corona-omstandigheden niet kúnnen uitgeven. Daar zit ook een na-ijleffect bij van 2020.”

Quote We gaan een tijd in met heel veel investerin­gen. Bijvoor­beeld met betrekking tot mobiliteit en ook onderwijs­huis­ves­ting, waar op het gebied van ventilatie de eisen steeds zwaarder worden

,,Daarnaast is het een compliment waard dat we voor het eerst in jaren in staat zijn geweest met het geld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, RvW) binnen de begroting te blijven. Hetzelfde geldt voor de jeugdzorg. Voorgaande jaren werden we steeds geconfronteerd met een overschrijding van het budget, nu niet meer.”

De scheidend wethouder zegt tevreden te zijn, maar heeft ook zorgen. ,,We gaan een tijd in met heel veel investeringen. Bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en ook onderwijshuisvesting, waar op het gebied van ventilatie de eisen steeds zwaarder worden. Dat vraagt investeringen van ons. Daarnaast zien we groei bij de WMO, omdat er meer ouderen mensen komen die ondersteuning nodig hebben.”

Gemeentelijke belastingen

Bij de buren is het gras vaak groener, maar niet per se in Oosterhout. ,,In Nederland scoren wij bij de middelgrote gemeenten nog steeds hoog. Qua woonlasten, ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing zitten wij onder het landelijk gemiddelde. En qua gemeentelijke belasting zitten we op 90 procent van wat we wettelijk mogen vragen.”

Op dit moment verwacht het gemeentebestuur over 2022 op een resultaat van 1 miljoen uit te komen ten opzichte van de begroting.

Willemsens partij, het CDA, keert niet terug in de nieuwe coalitie.