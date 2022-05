Een frisse nieuwe wethoudersploeg in Oosterhout, maar waar zijn de vrouwen?

Van der Zanden zit namens zijn partij GroenLinks al 20 jaar in de gemeenteraad. De docent wiskunde aan het Sint Oelbertgymnasium maakt nu voor het eerst de stap naar een bestuurdersfunctie. ,,Ik wilde graag de verantwoordelijkheid. Er komt aardig wat van ons programma in het akkoord terug, daar ben ik blij mee. Evenals inclusie en dierenwelzijn, die zijn nu voor het eerst zo als portefeuille-onderdeel zo benoemd.”



Beenhakker bezet sinds 2019 een raadsstoeltje en is van huis uit journalist en (was) eigenaar van recreatieterrein de Duiventoren. Hij is de eerste wethouder in 52 jaar D66-aanwezigheid in de gemeenteraad. ,,Ik heb gezonde spanning, maar ik heb tegelijk heel veel zin om de mouwen op te stropen. Onderwijs zit in mijn portefeuille, dat ligt me goed. En water en riool zijn uitdagende thema's.”