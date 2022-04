Een reuzegrote roze paashaas die licht geeft op het water, daar wint niemand van

Onderlinge overlast vluchtelin­gen in Geertrui­den­berg: Oekraïners naar andere locatie

GEERTRUIDENBERG - Er is afgelopen weekend overlast geweest van Oekraïense vluchtelingen in Geertruidenberg. Het ging om onderlinge problemen. Daarom is besloten een groep van dertig Oekraïners naar een andere locatie te verplaatsen. Er is tijdelijk extra beveiliging, zo laat de gemeente weten na vragen van deze krant.

11 april