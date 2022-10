‘Eenzaamheid is een rotwoord’: hopen op een sneeuwbaleffect bij lunch met 200 man

,,Een flinke groep, de eerste keer waren we met 24”, zegt initiator Jan den Velden, die zich als ambassadeur van Eén tegen eenzaamheid vol overgave inzet voor de grote groep in de gemeente Gilze en Rijen. ,,Eenzaamheid is een rotwoord. Heel veel mensen schamen zich ook dat ze eenzaam zijn. Daarom hebben we het over ontmoeten. Niet een week, maar het hele jaar. Mensen hoeven niet eenzaam te zijn, daar willen we ze bij helpen.”

Franka van den Bosch (72) woont sinds drie jaar in Rijen. ,,Ik kom uit Tilburg. Mijn man, met wie ik 48 jaar getrouwd was, is een paar jaar geleden overleden. Na een jaar ben ik hierheen verhuisd, een nieuwe start.” Ze kwam in woonzorgcentrum De Regent terecht. ,,Mijn kinderen en kleinkinderen wonen in Rijen. Het is een heel erg leuk dorp.”

,,Ik ben niet eenzaam, ik ben alleenstaand”, benadrukt ze. ,,Dankzij mijn hond heb ik honderden vrienden ontmoet.” Om zich heen ziet ze in De Regent wel eenzame mensen. Ze is aangesloten bij de lunch en heeft verschillende bewoners van het woonzorgcentrum meegenomen. ,,Dit is zo belangrijk, ze moeten eruit.”

Sneeuwbaleffect

Van den Bosch sluit aan bij de lunch. Een tafel verder houdt een vrouw haar broodje omhoog. ,,Dit is geen filet americain, echt niet.” Haar tafelgenoten lachen. Wethouder Merijn Scheifes doet dat ook als hij even niet meer aan tafel zit en de zaal inkijkt. ,,Je wil een sneeuwbaleffect hebben, dat steeds meer mensen aansluiten. Daarom is het goed dat er zo'n sfeer is.”

Quote Ik hoop volgend jaar op vierhon­derd deelnemers. Hoe meer, hoe beter. Jan van den Velden, ambassadeur Eén tegen eenzaamheid

Van den Velden knikt. ,,Ik hoop volgend jaar op vierhonderd deelnemers. Hoe meer, hoe beter. We kijken ook wie er bij elkaar aan tafel zit. Je moet geen groep met mensen hebben die vanuit zichzelf niet makkelijk praten, dat werkt niet.”

Maatjes

De tafel waar Van den Bosch zit heeft dat probleem niet. Ze praat veel en legt makkelijk contact, altijd. ,,Ik ben geen avond thuis.” Ze is eigenlijk een maatje voor anderen. ,,De grootste angel zit altijd ‘s avonds, vooral als mensen alleen zijn. Zo’n maatje gaat koffie drinken, een potje kaarten, gezellig praten. Zo komen mensen de eerste uren van de avond door, dat werkt perfect", zegt Van den Velden.

Hij hoopt dat de lunch in de vier dorpen mensen bij elkaar brengt. Of in ieder geval uit huis haalt. ,,Het is belangrijk mensen enthousiast te maken. Je moet mensen echt uit huis trekken. Als dat lukt, komt het vaak goed. Daar is zo’n middag belangrijk voor.”

Volledig scherm Naast De Boodschap in Rijen was er tegelijkertijd ook een lunch voor eenzame mensen en alleenstaanden in Gilze, Hulten en Molenschot. © Pix4Profs-Ron Magielse