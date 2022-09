Eerst beachvolleybal, dan achter de bar op het Zwaluws Zomer Festijn

Het Zwaluws Zomer Festijn is meer dan een evenement. ,,Dit is goed voor de leefbaarheid van Lage Zwaluwe.”

Nicole van den Berg en Simone Weeland hebben zaterdag met de Zandhappers1 op het beachvolleybalveld aardig gepresteerd tijdens het Zwaluws Zomer Festijn: een derde plaats. ’s Avonds als beloning happen in een biertje in de feesttent? Gaat er niet echt van komen, zegt Simone. ,,We staan achter de bar.”

Quote Met dit evenement luiden we de zomer uit Arjan Verhoeven, secretaris

Vrijdag werd afgetrapt met de Low Swallow Games, een minizeskamp met als hoogtepunt het vrachtwagentrekken. Zes teams deden daaraan mee. ,,We zijn er blij mee”, zegt Arjan Verhoeven, secretaris van Stichting Zwaluws Zomer Festijn. De dag daarna en zondag werd alles goedgemaakt: voor het beachvolleybal hadden tien teams zich opgegeven, op zondag hadden voor het voetvolley twaalf ploegen zich aangemeld. ,,Vol. Dik tevreden.”

In het donker gehuld

Ook aan de kinderen was gedacht. Een deel van sporthal De Rietgors was zaterdag in het donker gehuld, er hing een mist. Her en der stonden obstakels opgesteld: een springkast, kisten voor licht en geluid. Daar konden de kinderen zich achter verschuilen tijdens het lasergamen. Ze hielden Koos Praat behoorlijk aan de praat. Hij had het heel erg druk om de jongens en meisjes weer hun levens terug te geven. Verhoeven: ,,Drie jaar geleden voor de eerste keer gedaan. Was een succes, dus hebben we het lasergamen erin gehouden.”

In het andere deel van de sporthal staat de drank. Dat zegt alles over het doel van het Zwaluws Zomer Festijn: eerst samen sporten, daarna op vrijdag en zaterdag samen een feestje vieren. Zaterdagavond waren er wel 350 mensen in de tent. ,,Met dit evenement luiden we de zomer uit. Tegelijkertijd is het goed om elkaar zo te vinden voor de leefbaarheid van het dorp. Want er is al zo veel weggevallen.”

Voor de toekomst heeft Verhoeven nog wel een wens. ,,Iets meer jonge mensen in ons behoorlijk grote vrijwilligerskorps. Is altijd goed voor nieuwe en dus frisse ideeën.”