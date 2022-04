Eerste dag van Paaspop in Den Hout is zomers feestje: ‘Paaspop in Schijndel is er niets bij’

,,Ik heb al dagen niet geslapen of gegeten”, zingt de hele tent uit volle borst mee. Pa Olvidarte , de zwoele hit van Emma Heesters, past perfect bij de sfeer op deze zaterdag bij Paaspop in Den Hout. Lachende mensen, een stralende zon en rijkelijk vloeiend bier zorgen voor een lekker gemoedelijk festivalsfeertje.

Emma Heesters is een van de artiesten die optreedt met de Jimmy van den Nieuwenhuizenband, van de gelijknamige Oosterhoutse drummer. Flemming neemt het stokje van haar over. Met zijn hit Zij wil mij krijgt hij alle handen op elkaar.

Drie jaar geleden was de Paaspop Liveshow voor het eerst, zo willen we ons onderschei­den van andere festivals

Mix met covers

,,Drie jaar geleden was de Paaspop Liveshow voor het eerst. Op deze manier willen we ons onderscheiden van andere festivals”, vertelt Bram Bul namens de organisatie van Paaspop. ,,Het is een mix van eigen nummers van de artiesten en covers. Tim Akkerman brengt dadelijk nog nummers van Bruce Springsteen en Van Velzen nummers van Queen.”

Pieter Rasenberg uit Wagenberg bouwt een feestje met zijn vrienden. ,,Schijndel (ook daar is Paaspop, red.) is er niks bij”, meent hij.

,,Superleuk”, vinden de Madese vriendinnen Myrthe de Wijs en Nidia Ooijens. ,,Flemming is de vroegere leadzanger van Baby Blue”, weet De Wijs. ,,Baby Blue treedt later op de avond op, daar kijk ik het meest naar uit.”

Vroeg vol

Bram Bul is goed te spreken over de eerste dag: ,,Het was al vroeg vol. Je kan merken dat iedereen er weer zin in heeft. De WC Experience trok met de opening om 16.00 uur al 1500 man binnen. Dat groeide tijdens het optreden naar 2500 man. Bij Tino Martin om 18.00 uur was de tent al bijna vol met 3000 mensen.”