Eerste Oekraïense vluchtelingen komen aan op asielboot in Lage Zwaluwe

Gilze en Rijen wil eerst heldere regels voordat er nieuw deelver­voer komt

GILZE EN RIJEN - Na het vertrek van GO sharing uit de gemeente Gilze en Rijen is daar de hoop dat een nieuwe aanbieder deelvervoer mogelijk maakt. Maar dan wel met duidelijke regels, om de overlast die er in het afgelopen jaar was in de toekomst te voorkomen.

23 november