Eigenaren sluiten met pijn in hart Dongens restaurant: ‘We hebben onze droom niet kunnen voortzetten’

H19 snapt discussie, maar pleit voor één nieuwe locatie in Oosterhout: ‘Dit is ingrijpend’

OOSTERHOUT - Weg uit het pand aan de Heuvel: soit. Dat is best bespreekbaar. Maar de activiteiten opdelen en uitvoeren op verschillende locaties zoals het nieuwe gemeentebestuur wil, daar gaat de voorkeur van Centrum voor de Kunsten h19 in Oosterhout niet naar uit.

2 juni