Eindelijk kon Waailand Outdoor ‘naar de haaien’

Rotterdam­se organist speelt op zevende Marktcon­cert in basiliek Sint-Jan

OOSTERHOUT - Organist Joost de Nooijer uit Rotterdam verzorgt zaterdag 13 augustus het zevende Marktconcert van dit jaar in de basiliek Sint-Jan in Oosterhout. Het concert begint om 14.30 uur, de toegang is gratis.

12 augustus