Enige school van Hulten dreigt na 110 jaar te moeten sluiten: 'Besluit kwam zonder enige aankondiging’

HULTEN - Leerlingen van basisschool De Drie Musketiers vermaken zich in het speelbos bij hun schooltje. Onbezorgd. Toch lijkt het einde van school en van kinderopvang Hummeldonk in Hulten in zicht. Het schoolbestuur wil de boel sluiten. Het dorp is zich rot geschrokken. De gemeente ook. Maar er is hoop.