Erfgenaam probeert ‘illegaal’ verkochte familieboerderij in Dorst terug te krijgen

Al vanaf 5.15 uur is het druk met stemmers op station Breda: ‘Ik heb 2 uur gereisd om hier te stemmen’

BREDA - Het station van Breda is traditiegetrouw een van de stembureaus in Brabant die als eerste open gaat. Om 5.15 uur vanochtend konden mensen daar al hun stem uitbrengen. En dat doen ze dan ook in grote getale.