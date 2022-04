Extra plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in Oosterhout

Een van de locaties is de Sint Paulusabdij, waar tien Oekraïners kunnen worden opgevangen. Een ruimte in het hoofdgebouw is verbouwd tot drie kamers met een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en sanitair. Leden van de kloosterorde van Chemin Neuf hebben meegeholpen aan de verbouwing en het inrichten van de ruimtes.

Daarnaast heeft Thuisvester in de stad vijf leegstaande appartementen ter beschikking gesteld. Het gaat om appartementen in Oosterheide, in flats die op termijn plat gaan.

De gemeente Oosterhout biedt in Arendshof 1 een appartement aan voor een groot Oekraïens gezin.

Dorst

Verder is door een particulier een opvanglocatie ter beschikking gesteld aan de Baarschotsestraat in Dorst. Hier kunnen tien vluchtelingen terecht. Er is een vergunning voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïners.

Op alle locaties verzorgen Surplus en de gemeente de begeleiding. Omwonenden zijn geïnformeerd.

Uitbreiding Amphia

De opvanglocatie van het Amphia Ziekenhuis breidt uit. Twee verdiepingen zijn nu al vol met 54 vluchtelingen. Vanaf vrijdag 22 april is hier plaats voor 34 extra opvangplekken op een leegstaande verdieping.

De bewoners van de kleinere locaties ontvangen alvast leefgeld waarmee zij zelf boodschappen kunnen doen en koken, zo laat de gemeente weten. Voor de grotere opvanglocaties is nu nog catering.

Burgemeester Mark Buijs is blij met de hulp vanuit de stad en dorpen. ,,Het is fantastisch dat we in Oosterhout met zoveel mensen in actie zijn gekomen om deze vluchtelingen in ons midden op te nemen en ze te voorzien van een fijne veilige plek om tijdelijk te wonen. Chemin Neuf en Thuisvester stellen hun ruimtes zonder kosten beschikbaar, dat is echt geweldig. Al die hulp geeft een warm gevoel.”

De gemeente huisvest zelf ook tientallen vluchtelingen in het gemeentehuis.