Feestelijke aftrap van nieuw seizoen bij Museum Oud-Oosterhout: ‘We hebben niet stilgezeten’

Na twee jaren van afwezigheid stond de eerste zondag van april in Oosterhout weer traditiegetrouw in het teken van Brabants Museum Oud-Oosterhout. Zo vertelt voorzitter Guido Zuur tijdens de intro trots dat de audiotour is vernieuwd en het assortiment van de snoepwinkel is uitgebreid. ,,Ook qua sponsors hebben we niet stilgezeten. Zo krijgen we steun van onder ander het Mondriaan Fonds en de gemeente Oosterhout.”