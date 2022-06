Fietser gewond bij botsing met auto in Oosterhout

gezond leven Jan dronk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat: ‘Als ik niet gestopt was, was ik nu dood geweest’

Jan Oosterhout bezoekt wekelijks een bijeenkomst van de Anonieme Alcoholisten (AA). Dit sterkt hem in zijn voortdurende strijd tegen zijn verslaving. ,,Als ik niet gestopt was, was ik nu dood geweest.”

22 juni