Fietser gewond bij botsing met auto in Rijen

Echte bedden en een kinderka­mer voor de vluchtelin­gen: vele vrijwilli­gers helpen mee in Schatte­lijn

GEERTRUIDENBERG - De noodbedden van het Rode Kruis zijn vervangen door normale bedden. En met de hulp van een grote groep timmer-vrijwilligers is er nu ook een kinderkamer ingericht en is de bovenverdieping van de Schattelijn in Geertruidenberg gereed gemaakt voor de opvang van oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne.

22 maart