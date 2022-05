Flink meer groepen lopen de Avondvierdaagse in Oosterhout

OOSTERHOUT - Een lang lint van wandelaars trekt door de polder richting Den Hout. De ruim vijftienhonderd deelnemers lopen 3, 5 of 10 kilometer. Om zich heen kijkend in de file voor de eerste stempelpost, lacht de Oosterhoutse Siham Albinus: ,,Ik ben de enige op slippers. Ik loop er altijd op.”

Ze doet voor de eerste keer mee met haar zoon Semmy (5). ,,Ik vind lopen saai”, zegt hij. Semmy doet mee omdat zijn vriendjes van de Oosterhoutse Montessorischool ook meedoen. Ze zijn herkenbaar aan het shirt van hun school.

,,Ik zie weinig T-shirts van scholen”, zegt Edwin Uitenbroek, vader van de Noah (6) en Zayn (4), de vriendjes van Semmy. ,,Dat was een paar jaar geleden veel meer.” Hun oma Rina Lancee wandelt ook mee. ,,Ik vond de start maar rommelig. In Dongen, daar liep ik ook met mijn dochter en haar kinderen mee, is het veel beter georganiseerd. Eerst starten de scholen en dan de overige deelnemers.”

Veel meer groepen

Dit jaar is het aantal deelnemende groepen flink gestegen, naar zo’n 35. ,,We hebben het aantrekkelijker gemaakt door per groep te werken met één formulier en stempelkaart”, vertelt Mathijs Raaijmakers, voorzitter van de organiserende Stichting Willem van Duivenvoorde.

Start van de Avondvierdaagse meer dan 1000 deelnemers vanaf sportpark Contreie.

Veel van de groepen bestaan uit ouders en kinderen van dezelfde school, maar ze dragen geen gezamenlijk T-shirt. De groep van Brownies&downieS wel.

Vijf Oekraïners

Jaelyn (9) loopt met een groep van 23 mensen. Zeven moeders, één vader, vier jongens en elf meiden. Allemaal verbonden aan de Oosterhoutse basisschool de Beiaard. Jaelyn doet al voor de zesde keer mee. ,,De eerste keer was ze 2,5 jaar”, vertelt moeder Tamara Sips. ,,Het is leuk om met mijn vriendinnen te doen”, vindt Jaelyn. ,,Soms ben ik wel een beetje moe, maar dat maakt niet zoveel uit.”

Voor mensen met een kleine beurs is deelname via de Stichting Leergeld kosteloos. Dit jaar maken er vijftien deelnemers gebruik van. Ook voor de Oekraïense vluchtelingen is deelname gratis. Vijf Oekraïners wandelen mee.

Elke dag heeft een ander thema. ,,Vandaag is het fruit, morgen golf, donderdag is dit jaar nog niet ingevuld - volgend jaar willen we er een verkleeddag van maken - , en vrijdag is het feest”, zegt voorzitter Raaijmakers.

Start van de Avondvierdaagse meer dan 1000 deelnemers vanaf sportpark Contreie.