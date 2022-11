G-teamsoftballers genieten van toernooi: ‘Vergeet alle regels, alleen het plezier telt’

OOSTERHOUT - ,,Vanmiddag, aan het einde van het toernooi zijn ze allemaal de beste en zijn ze allemaal kampioen‘’, zegt Marieke van Bavel over de deelnemers aan het indoorsoftbaltoernooi van Twins Oosterhout voor G-teams. Voor alle deelnemende teams is er een beker en voor alle deelnemers, dankzij een aantal sponsors een goed gevulde goodiebag.

Van Bavel, die zelf softbal speelde bij Twins, organiseerde vanuit haar werk bij Moove (een gemeentelijke organisatie die o.a. sportbeoefening voor Oosterhout faciliteert) samen met Orson Slaats en Ed Kempen, de motoren van het Twins G-team, het sportieve treffen in sporthal Arkendonk afgelopen weekend.

,,Het plezier van met het spelletjes bezig zijn is het belangrijkst. Vergeet alles over competitie, strakke spelregels en rivaliteit. Alleen het meedoen telt”, zegt Van Bavel. Dat is in het veld goed te zien. De spelers – van jong tot oud – blijven enthousiast, ook als ze als slagman vijf keer mis slaan. Als dat zo is, mag met behulp van een paaltje waar dan de bal op ligt worden weggeslagen. Zo kan de slag alsnog succesvol worden. Het enthousiasme van een ferme klap wordt met het publiek gedeeld en eindigt steevast met een high five.

Amsterdam, Rotterdam, Soest

Zo’n zestig G-teamsoftballers en minstens zoveel vrijwilligers als begeleider zijn uit heel Nederland naar Oosterhout gekomen, waar Twins voor de eerste keer in haar bestaan een dergelijk toernooi houdt. North Stars uit Amsterdam is met twee teams aanwezig, Portland Poema’s en Saints komen uit Rotterdam en de Redcaps uit Soest.

Quote Ik ben het beste in het vangen van de bal Sippora, Speelster van Twins

,,Hiermee hebben we zo’n beetje alle clubs die in ons land met G-softbal actief zijn wel in huis”, aldus Van Bavel. ,,Er is geen reguliere competitie. Met deze clubs spelen we elke twee, drie maanden een aantal wedstrijden in toernooivorm. De onderlinge afstanden tussen de clubs zijn te groot en ook de organisatie vraagt te veel om een competitie te organiseren.”

Beste catcher van Nederland

Als de eerste worp door Twins-clubman Patrick van Gool is geworpen en door Eva (Twins) is gevangen, begint de centrale warming-up door Daisy de Peinder, die in het eerste van Twins en het nationale team speelde. Daarna starten de wedstrijden.

De zelfverklaarde ‘beste catcher van Nederland’ Mimoen van de Amsterdamse North Stars is in zijn nopjes. ,,Alles gaat prima. Het is heel leuk hier.” Enthousiast nodigt hij het publiek op de tribune, vooral ouders en begeleiders uit te applaudisseren na een geslaagde bal. Ook Twins G-speelster Sippora geniet zichtbaar. ,,Ik ben het beste in het vangen van de bal‘’, zegt ze met trots, terwijl ze haar slagbeurt afwacht.