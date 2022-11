GalvanitasFabriek wordt een ‘ensemble met krachtige uitstraling’, maar wat te doen met het politiebosje?

Nieuwe landelijke voorzitter Eric Wetzels uit Oosterhout: ‘Hoog tijd dat de VVD weer smoel krijgt’

OOSTERHOUT - Hij is de nieuwe voorzitter van de grootste politieke partij van Nederland: Eric Wetzels, ondernemer en liberaal tot in zijn tenen. Het is hoog tijd voor verandering, vindt de Oosterhouter. ,,De VVD moet weer smoel krijgen, van de leden worden.”

13 november