Geen enkele partij zegt waar het op wil bezuinigen, volgens Dongens debat dat maar niet wil vonken

Vrachtwa­gens vol hulpmidde­len voor Oekraïne, ‘omdat het oorlog is’, weet Lucas (8)

RIJEN - Lucas (8) en Thijme (7) trekken een karretje vooruit met een grote doos spullen voor Oekraïne. Zij helpen ook mee bij basisschool De kring in Rijen waar in korte tijd een enorme hoeveelheid hulpgoederen is gebracht. ,,Omdat het oorlog is”, weet Lucas. ,,En omdat we juf Viktoria willen helpen", vult Thijme aan.

4 maart