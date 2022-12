Geen nieuwe logistieke dozen op Everdenberg en Vijf Eiken in Oosterhout: ‘Te grote belasting op wegennet’

De hobbykamer van... Hilda Bronzi Meeuwesen schildert er lustig op los: ‘Je wilt toch het eindresul­taat zien’

GEERTRUIDENBERG - Hilda Bronzi Meeuwesen (74) is al jaren een vertrouwd gezicht tijdens de kunstroute in Geertruidenberg. Als deelnemend kunstenaar, maar ook als woordvoerder van de organiserende stichting. Haar werkkamer is knus voor wat betreft afmeting, maar momenteel even niet bijzonder behaaglijk. ,,We hebben hier stadsverwarming en nou zit er een lekkage waardoor ik hier geen verwarming heb.”

