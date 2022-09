Geertruidenberg gaat energiearmoede te lijf met gratis energiezuinige wasmachine of koelkast voor minima

RAAMSDONKSVEER - Inwoners van Geertruidenberg met een laag inkomen mogen hun energieslurpende koelkast of wasmachine gratis omruilen voor een zuiniger exemplaar. De gemeente wil hen zo helpen om de stijging van de energiekosten te beperken.

De actie van de gemeente, Goederenbank De Baronie en Electro World Thijssen is bedoeld voor inwoners die in de bijstand zitten. Zij mogen hun oude koelkast, wasmachine, droger of ander huishoudelijk apparaat dat veel energie verbruikt, gratis vervangen.

Begin augustus werd al bij dertig huishoudens een deel van het witgoed vervangen. Inmiddels is er opnieuw geld opzij gezet voor deze actie en worden nog meer inwoners met een bijstandsuitkering benaderd om hun onzuinige huishoudelijke apparaten om te ruilen. ,,Dat kan per apparaat op jaarbasis tot zo'n 250 euro aan energiekosten schelen", zegt wethouder Tommie Mertens.

Gratis ledlampen en tochtstrips

Voor inwoners met een inkomen tot 140 procent van het minimumloon liggen vanaf 1 oktober bij de Praxis in Raamsdonksveer gratis ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips klaar. Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet zich aanmelden via www.duurzaamgeertruidenberg.nl/praxis-actie.

Wethouder Mike Hofkens hoopt dat inwoners die recht hebben op energietoeslag maar deze nog niet hebben aangevraagd dat alsnog doen. Dat zijn er nog zo'n 130, maar wie dat precies zijn is bij de gemeente niet bekend. Hofkens: ,,Wie twijfelt of hij recht heeft op deze toeslag kan zich melden bij de gemeente. Dan kijken we er samen naar.”



Bovendien heeft de gemeente extra budget vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen. Wie zijn huis wil verduurzamen kan hiervoor tegen een lage rente geld lenen bij de gemeente. ,,Er is steeds meer vraag naar duurzaamheidsleningen", zegt Mertens. ,,Daarom verhogen we het budget met 200.000 euro.”