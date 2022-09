Geertruidenberg slaat haar spaarpot stuk: tekort van ruim 1 miljoen euro verwacht

Jeugdhulp

‘Onzekere tijden’

De komende jaren zien er volgens de laatste berekeningen nog rooskleurig uit. De verwachting is dat Geertruidenberg door een hogere bijdrage van het Rijk vanaf 2023 geld overhoudt. Toch is De Jongh voorzichtig. ,,Het zijn onzekere tijden. We weten niet hoe de energieprijzen, de inflatie en de oorlog in Oekraïne zich gaan ontwikkelen. Mogelijk moeten we toch kijken waar we kunnen bezuinigen en welke lasten we gaan verzwaren.”