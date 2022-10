Geertruidenberg verhoogt ozb, tenzij het Rijk een flinke duit in het zakje doet

RAAMSDONKSVEER - De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in Geertruidenberg met 3 procent. Huizenbezitters dragen komend jaar daardoor meer bij aan de gemeentekas. Er is echter een kleine kans dat de stijging wordt teruggedraaid.

Wethouder Hein de Jongh belooft dat de verhoging van de ozb komt te vervallen als de Rijksbijdrage hoger uitvalt dan het bedrag dat nu is opgenomen in de begroting. De bijdrage van het Rijk aan de gemeente is namelijk vrij onvoorspelbaar. Om toch plannen te kunnen maken voor de komende jaren, heeft De Jongh voor de zekerheid de ozb verhoogd.

‘Roerige tijden’

Wat die plannen precies zijn en wat ze gaan kosten is nog niet duidelijk. ,,Door een late coalitievorming was de tijd naar de begroting 2023 te krap”, zegt wethouder De Jongh. ,,We vinden het in deze roerige tijden meer dan ooit belangrijk om voldoende tijd te nemen om zorgvuldige keuzes te maken.”

De begroting van Geertruidenberg is daarom vooralsnog ‘beleidsarm’. Dat betekent de kosten en opbrengsten van nieuwe plannen nog niet in de begroting zijn opgenomen. Het college verwacht die bedragen begin 2023 in beeld te hebben en komt dan met een begrotingswijziging.

In de voorlopige begroting is te zien dat Geertruidenberg meer dan de helft van haar budget besteedt aan ‘Mens en Zorg’. Daaronder vallen onder meer jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Scholen en sport

De gemeente investeert bovendien in 2023 ruim 7,4 miljoen euro in onderwijs, zoals de ontwikkeling van de fusieschool van basisscholen De Wilsdonck en De Vonder aan de Parklaan. De vernieuwing of renovatie van een aantal gymzalen en sportvelden in de gemeente en de renovatie van het ‘scholeneiland’ in de wijk Hooipolder zijn opgenomen in de financiële plannen voor na 2023.