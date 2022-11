Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gaat straks ook in Oosterhout geld kosten

OOSTERHOUT - Wie een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wil in de gemeente Oosterhout, moet daar vanaf 1 januari 2023 voor in de buidel tasten. Dat heeft het gemeentebestuur van Oosterhout deze week besloten.

Het aanpassen van het kenteken bij een bestaande gehandicaptenparkeerplaats gaat 40 euro kosten. Het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kost 125 euro en het aanleggen van een nieuwe parkeerplaats op kenteken 230 euro.

Er zijn twee redenen waarom straks betaald moet worden voor het verkrijgen van een parkeerplaats op kenteken. Ten eerste is de voorziening nu gratis. Dat is niet ongebruikelijk, maar in veel gemeenten moet er al worden betaald. Daarnaast hoeven mensen die een parkeerplaats op kenteken hebben in de binnenstad ook geen parkeergeld (belasting) te betalen - met uitzondering van de parkeergarages. Ook hoeven ze geen parkeervergunning te kopen.

Die vrijstelling werd ooit ingesteld omdat mensen met een (fysieke) beperking dicht bij een winkel konden parkeren, maar dan soms alsnog een afstand moesten overbruggen tot de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Met de komst van digitaal betalen via parkeer-apps is dat argument niet helemaal meer van toepassing, zo redeneert de gemeente Oosterhout. De vrijstelling is voor een aantal mensen mede aanleiding om een parkeerplaats op kenteken aan te vragen.

Daarom hoopt de gemeente dat het niet langer gratis maken van een parkeerplaats op kenteken het aantal aanvragen tempert. Dat loopt de laatste jaren namelijk fors op. Dit jaar worden naar verwachting zo’n 60 aanvragen toegewezen. Dat zou een verdubbeling zijn ten opzichte van 2018.

Klachten

Met het aanbrengen van een drempel hoopt de gemeente dat de groei wordt beperkt. Immers, gehandicaptenparkeerplaatsen op naam zijn altijd openbare parkeerplaatsen. Dat betekent dat deze niet langer beschikbaar zijn voor andere personenauto’s. Uit de binnenstad zijn de laatste jaren met het oplopen van het aantal specifiek voor deze doelgroep gereserveerde parkeerplaatsen om die reden klachten gekomen van inwoners en ondernemers.

Gehandicaptenparkeerplaatsen moeten binnen een straal van 100 meter van de woning van de aanvrager worden toegewezen.

Oosterhout laat weten dat de nieuwe tarieven de dienstverlening nog niet kostendekkend maken. In het besluit worden alleen de materiaalkosten doorbelast en niet de ambtelijke uren.

Oosterhout heeft de tarieven vastgesteld na een vergelijkend onderzoek in andere West-Brabantse gemeenten. In Altena bijvoorbeeld wordt ook niets gerekend, terwijl in Tilburg (ruim 500 euro) en Roosendaal (meer dan 600) de leges en aanleg op een veel hogere bijdrage uitkomen.