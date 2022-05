Gemeente Geertruidenberg over vernielingen kiosk: 'Wandel wat vaker langs het Theehuis’

Opening Theehuis in Geertrui­den­berg brengt leven in de brouwerij: ‘Een heel fijn plekje’

Het is een ware droom die uitkomt voor Saskia de Bever uit Geertruidenberg. Zondag werd in haar stad het Theehuis officieel én in stijl geopend. ,,Het is iets unieks in onze gemeente.”

24 april