Gemeentebelangen opnieuw met afstand de grootste in Oosterhout, GroenLinks nummer twee

Dat Gemeentebelangen wederom de grootste is, kon geen verrassing zijn. Met waarschijnlijk acht zetels blijft de partij een behoorlijk overwicht houden in de Oosterhoutse raad. ,,We zijn duidelijk de grootste”, zegt lijsttrekker Clèmens Piena. ,,En daar zijn we heel erg blij mee. We gaan nu kijken hoe we een duurzame coalitie kunnen vormen.”