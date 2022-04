Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks en D66 gaan voor coalitie in Oosterhout

de hobbykamer van... Lize (41) doet niets liever dan fröbelen: ‘Ik hou van heel veel spulletjes, niet van rommel’

Lize van Eenennaam (41) mag graag fröbelen en stelt, via haar webshop, anderen in staat hetzelfde te doen. Ze is echter eerst en vooral zelf heel enthousiast in het handwerken. Al zolang ze zich kan herinneren.

5 april