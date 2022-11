Gemengde gevoelens over begroting Oosterhout: van ‘stuurloos schip’ tot ‘ambitie en mooie plannen’

Hobbyfoto­gra­fen genieten van zonsver­duis­te­ring: ‘Mijn idee kwam volledig tot uiting’

DEN HOUT/GOIRLE - Of het nu bliksempartijen of een zonsverduistering is: een zeldzaam meteorologisch fenomeen is altijd voer voor hobbyfotografen. Zo ook deze dinsdag toen aan het einde van de ochtend een gedeeltelijke zonsverduistering was te zien. Wim Holwerda uit Oosterhout en Tonnie Smits uit Werkendam schoten een prachtig plaatje.

25 oktober