Gemoedelijke kerkdienst in Oosterhoutse bos: ‘De vogels zingen vaak met ons mee’

Langs de Donge Ooit was de Donge de smerigste rivier van de regio, nu is het een broedpara­dijs voor ijsvogels

’s GRAVENMOER - Deze zomer volgen we de Donge. Het riviertje stroomt dwars door ons gebied en heeft het landschap gevormd. Welke verhalen vinden we aan de oevers van deze markante beek? Vandaag deel 4: natuur in en langs de Donge.

28 juli