met video Oekraïner (24) raakt gewond bij steekpar­tij in Breda, twee verdachten uit België aangehou­den

BREDA - Bij een steekpartij aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag een 24-jarige Oekraïner gewond geraakt. Een 30-jarige man uit het Belgische Deurne en een 22-jarige man uit het Belgische Kappellen werden aangehouden.