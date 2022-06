Geslaagden feesten uitbundig op Cambreur College in Dongen: ‘De lach gaat niet van je gezicht’

Leerlingen Cambreur maken kunstwerk voor vrede in Oekraïne: ‘Je zou het aan die mensen willen geven’

DONGEN - Leerlingen van het Cambreur College in Dongen hebben een kunstwerk gemaakt voor vrede in Oekraïne. Het is de bedoeling dat het een paar dagen voor het gebouw van het VMBO blijft staan. Een deel wordt daarna verspreid over de school.

31 mei