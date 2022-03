Gewonde bij ongeluk op A27 bij knooppunt Hooipolder: weg dicht

Toch verder onderzoek nieuwbouw sport­hal Achter de Tuintjes

RIJEN - In het laatste raadsdebat voor de verkiezingen was het toch nog alle hens aan dek over de (ver)nieuwbouw van sporthal Achter de Tuintjes. In een vergadering waarin raadsleden elkaar om de haverklap niet begrepen werd besloten toch verder te gaan met onderzoek naar nieuwbouw van de hal in Gilze.

9 maart