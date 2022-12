Gils Wès brengt mensen bij elkaar met wandelroutes, kerstmarkt en muziekspektakel

’t Houts Frituurtje Brabants beste: ‘We geven frietje eten een extra beleving’

DEN HOUT - Eigenaresse Michelle van Ginneken (28) van ’t Houts Frituurtje heeft het er maar druk mee. Haar mobiele kraam in Den Hout, Oosteind en Oosterhout is afgelopen week uitgeroepen tot beste cafetaria van Brabant 2022. ,,Het is de laatste dagen veel drukker dan anders.”

28 november