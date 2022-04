Gilze en Rijen en Baarle-Nassau moeten op zoek naar nieuwe gemeentebaas

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar en leidt de gemeentelijke organisatie. In Gilze en Rijen is dat René Wiersema. Hij vertrekt en wordt vanaf 1 augustus directeur-bestuurder van woonstichting Thius in Tiel.

Wiersema was in twee periodes gemeentesecretaris van Gilze en Rijen. Eerst van 2007 tot 2011, vervolgens van van 2018 tot nu. ,,Een dynamische en veelzijdige omgeving om in te werken”, zo stelt hij in een verklaring over Gilze en Rijen en de ABG-organisatie.

Wethouder David Vermorken noemt hem een ‘gewaardeerd adviseur’ van het college van B en W. ,,Met zijn ruime ervaring in het lokaal bestuur en bij wooncorporaties is dit een logische volgende stap.”

Baarle-Nassau

Michel Tromp stopt als gemeentesecretaris bij Baarle-Nassau. Hij vervult die functie nu ruim twee jaar en wordt gemeentesecretaris in Waalwijk, waar hij op 1 juni begint. ,,Ik werk met heel veel plezier voor Baarle-Nassau en de AGB-organisatie, maar dit was een kans die ik niet voorbij kon laten gaan”, is de verklaring van Tromp.

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: ,,Met Michel Tromp hebben we in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de samenwerking met Baarle-Hertog en binnen de ABG-organisatie te verstevigen. Hij is gedreven en ambitieus.”

Waarnemers

In de gemeente Gilze en Rijen neemt José van Aaken voorlopig de taken van Wiersema waar als gemeentesecretaris en algemeen directeur. Van Aaken was eerder onder meer gemeentesecretaris van Roermond en Cranendonck.

Michel Antens wordt waarnemend-gemeentesecretaris in Baarle-Nassau. Antens is nu bestuursadviseur voor de drie gemeentebesturen van de ABG-organisatie.