‘Goed voor mensen zorgen is ook vrede’: regenachtige vredeswandeling in Oosterhout

,,Ook in eerdere jaren liep het geen storm,” zegt diaken Peter Hoefnagels, die de deelnemers namens de organisatie verwelkomt, ,,maar nu is het wel erg karig. Ik wijt het aan het regenachtige weer van vandaag.” Voorafgaand aan de tocht spreekt Hoefnagels in De Vinder bij de Antoniuskerk over de tijd waarin we leven. ,,Het dagelijkse leven wordt steeds duurder, er is toenemend racisme, we kennen de klimaatproblematiek en we hebben de oorlog in Oekraïne. Omdat vrede ook ‘heel maken’ betekent, staan we in deze tijd voor een serieuze taak”, aldus Hoefnagels.

Vredeskaars voor moskee en kloosters

In de traditie van de Vredeswandeling worden kaarsen meegenomen om af te geven bij de moskee in de binnenstad en de kloosters in de Heilige Driehoek. Door een misverstand in de afspraken kan bij de moskee niemand de kaars in ontvangst nemen. Bij de Onze Lieve Vrouwe Abdij aan de Zandheuvel neemt abdis Zuster Martha de kaars in ontvangst. ,,Vrede is onder meer ook het uithouden met elkaar wanneer het wat ingewikkeld is”, houdt ze de wandelaars voor. De vredeskaars krijgt een plaatsje bij het beeld van Maria, Koningin van de Vrede in de onlangs verbouwde ingang van de kloosterkerk.

Volledig scherm De deelnemers brachten een vredeskaars naar de Turkse moskee. © Pix4Profs/Casper van Aggelen

In het vervolg van de tocht worden kaarsen gebracht bij Chemin Neuf aan de Hoogstraat en bij de zusters Norbertinessen van het Catharinadal. Omdat de Vredesweek zondag 25 september afgesloten wordt met Vespers in het Catharinadal, stelt priorin Zuster Maria Magdalena voor de kaars tijdens die viering aan te steken.

Oorlog is wel erg dichtbij

Kees de Kok uit Dorst neemt aan de wandeling deel omdat hij met mensen over vrede in gesprek wil komen die hij niet kent. Gerda Brey uit Oosterhout wil de mensen laten beseffen dat de oorlog in Oekraïne in Europa wel erg dichtbij is. Daarnaast zegt ze: ,,Wij hebben de zorg voor de mensen en voor de aarde. Voor hen goed zorgen is ook vrede.”

De gemeente Oosterhout was op uitnodiging vertegenwoordigd door wethouder Willem-Jan van der Zanden. ,,Uiteraard vindt het gemeentebestuur dit initiatief van belang, zeker in tijden dat er een oorlog woedt in Europa.”

In het kader van de Vredesweek is er zondag een oecumenische viering in de Verrijzeniskerk, maandag een lezing over het thema van de Vredesweek ‘Generatie vrede’ (20.00 uur in kerkelijk centrum De Beuk, Rulstraat 4) en donderdag de film My life is my message in De Bussel (14.30 en 19.30 uur).