Gouden Strop Thrillertour landt in Theek 5 met vier thrillerschrijvers, onder wie Nathalie Pagie

Fietspad langs de Donge in slechte staat: ‘Je blijft zo met je wiel in een sleuf hangen’

Het fietspad langs de Donge verkeert in zo’n slechte staat dat Willy Bouwens uit Waspik er niet meer op durft te rijden. En hij is niet de enige. Toch duurt het nog wel even voordat het fietspad een grote opknapbeurt krijgt.

3 september