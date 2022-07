Gouden Tendo is een familieclub in Dorst waar alle leden helpen: ‘Zo houden we de contributie laag’

Voor wie nog niet wist waar Tendo voor staat: TENnislub DOrst werd in maart 1972 opgericht. In dat jaar werden op het oude voetbalveld in het 2600 zielen tellende dorp twee gravelbanen aangelegd. Een houten keet deed dienst als kantine. Anno 2022 is er veel veranderd. Al was het alleen maar omdat het aantal banen verdubbeld is en de kantine tegenwoordig een stuk luxer is gehuisvest.