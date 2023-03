Groene meevaller: geen 40, maar 20 bomen sneuvelen voor woningbouw Bunthoef in Oosterheide

indebuurt.nl Bredase Angela maakt indruk op Humberto Tan: 'Geweldig om hier te staan'

De Bredase Angela Vergouwen (36) had op zaterdag 18 maart de avond van haar leven. Ze mocht optreden in het programma van Humberto Tan en maakt indruk op de presentator die enthousiast mee zat te neuriën. “Het was geweldig om dit te mogen doen”, zei Angela na het optreden tegen Humberto.