Grote zorgen over lage opkomst in Oosterhout: ‘Dit signaal moeten we echt oppikken’

Overal waren de opkomstcijfers laag. In Oosterhout was dat 45 procent. ,,Die trend is al langer gaande”, analyseert Guus Beenhakker van D66. ,,Dat signaal moeten we oppakken en niet vergeten. Dat is echt een thema. We moeten hier lessen uit trekken. We moeten meer het samenspel opzoeken tussen burger en politiek. Meer regie bij de wijken. We kunnen ook een maandelijks spreekuur houden bijvoorbeeld.”