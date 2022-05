Gymzaal Oosterhoutse Ridderstraat wordt opgelapt

Met twee padelbanen heeft Hank iets moois te bieden: ‘Het moet weer gaan swingen’

HANK - Padel is een sport die nog altijd aan populariteit wint. Veel mensen worden enthousiast van de snelle sport, een kruising tussen tennis en squash. Bij Tennisvereniging de Ooievaars in Hank springen ze in het padelgat dat er in de regio nog is, begin juli worden daar twee padelbanen geopend.

26 april