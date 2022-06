H19 snapt discussie, maar pleit voor één nieuwe locatie in Oosterhout: ‘Dit is ingrijpend’

Dat is de reactie van H19-directeur Hans van Gemert op de plannen van de nieuwe coalitie (Gemeentebelangen, VVD, D66 en GroenLinks). ,,Dit is zeer ingrijpend voor onze organisatie. Wij staan op het standpunt dat h19 niet een-op-een gebonden is aan deze locatie. We kunnen ons best voorstellen dat H19 elders ook kan functioneren. Maar in de gesprekken met de gemeente is tot op heden nooit aan de orde gekomen om het cultuuraanbod gedecentraliseerd aan te bieden. In die zin ben ik wel verrast."