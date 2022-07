Handjes in de lucht, handjes van verbinding in Raamsdonk

Niet iedereen ziet vierde wethouder Dongen zitten: ‘Dat geld kunnen we beter anders besteden’

DONGEN - Vooropgesteld, met Ankie de Hoon als persoon is niet zoveel mis. Sterker nog, met haar ervaring in lokale én provinciale politiek mag de CDA’er gerust een zwaargewicht genoemd worden. Toch zit lang niet iedereen in de Dongense gemeenteraad op haar als vierde wethouder te wachten.

8 juli