Hanks Filmfestival gaat terug in de tijd met unieke dorpsfilm

De filmavond is een initiatief van Archiefkring Hank. De erfgoedvereniging bezit naast een grote collectie documenten en foto’s ook een flink aantal films die in het dorp gemaakt zijn. Hieruit zijn fragmenten geselecteerd en gemonteerd tot een avondvullende film. Deze wordt zaterdag 2 juli vertoond tijdens het Hankse Filmfestival.

Van 1931 tot de jaren negentig

De oudste bewegende beelden dateren uit 1931 en tonen onder meer de fanfare in actie. Ook beelden uit een film uit 1960 over staalfabriek Hollandia, dorpsfilms uit 1956 en 1981 en verschillende gebeurtenissen uit de jaren negentig worden tijdens de filmavond vertoont.

Het Hankse Filmfestival opent zaterdag 2 juli om 20.00 uur in dorpshuis ’t Uivernest, Kerkstraat 9. Daar is zaterdag 18 juni van 10.00 tot 12.00 uur de voorverkoop van de filmtickets. Kaartjes kosten 3 euro per stuk.