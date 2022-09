Harley-Davidson motor gaat in vlammen op in Gilze

Al 92 jaar een begrip, maar over anderhalf jaar sluit Boelaars de deuren: ‘We hebben de gunfactor’

RAAMSDONKSVEER - Verbazing, ongeloof, maar vooral waardering. Het was allemaal terug te zien in alle reacties die volgden, toen bekend werd dat Boelaars Zalencentrum de deuren over anderhalf jaar sluit. Het maakt eigenaar Hubert Boelaars trots.

1 september