Heren 5 van volleybalclub Atak’55 serveert na ruim 40 jaar samenspel nu alleen nog de roemruchte verhalen

Roken in een kantine is streng verboden. Als Huub Smits zaterdagavond in de sporthal van Waspik nog een keer had voorgedaan hoe hij met een shaggie op de lippen tóch kon douchen - hij legde de vuurkegel in zijn mond als hij zijn gezicht wette -, dan zou daar niemand van volleybalvereniging Atak’55 een aanmerking over maken.