Het allerliefst is Anna (19) aan het werk op de boerderij: ‘De beste plek om op te groeien’

Chef-kok neemt geen verantwoor­de­lijk­heid voor aanranding serveer­ster: ‘Ik heb het geblockt’

BREDA – De 30-jarige chef-kok W. M. uit Geertruidenberg die in de kleedkamer een 16-jarige serveerster aanrandt. De zaak ontlokte de voorzitter van de rechtbank een bijzondere opmerking. ,,Het verbaast ons alle drie dat u het zich niet kan herinneren en we vragen ons af of dat ook echt zo is.’’

26 maart