Het grauwe masker van Huntington, een ziekte ‘zo erg dat niemand erover praat’

Toen Riet op zijn tenen ging staan tijdens het dansen op hun 25-jarige bruiloft wist Cor: hier klopt iets niet. ,,Ze kon altijd zo goed dansen." Later kwam het rare lopen, ramen zemen met schuine strepen, iemand achter de bank zien zitten die er niet is, midden in de nacht opstaan voor de bezorging van de leesmap, de trap af vallen.



De ziekte van Huntington. ‘Zo erg dat niemand er over praat', is de titel van een landelijke campagne. Riet wilde niet weten dat ze ziek was. Jarenlang bezocht zij haar moeder in het verpleeghuis. Had zij het nu ook?!”



Huntington heeft de verschijnselen van Parkinson, ALS en Alzheimer in één. Een medicijn is er nog niet, de lichamelijke en geestelijke aftakeling van de patiënten gaat door. Een loodzwaar gevecht. Ook om naar te kijken.