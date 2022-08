Het Vuelta-peloton knalt zondag door Oosterhout, maar waar is de wedstrijd goed te volgen?

Poep op het Beverpad bij Drimmelen? ‘Tja, waar schapen lopen kan wel eens een keutel vallen’

DRIMMELEN - Sjaan Horrevoets baalt. De Madenaar fietst graag. Het Beverpad over de dijk tussen Drimmelen en Lage Zwaluwe is één van zijn favorieten. ,,Maar dat is besmeurd met schapenstront.”

10 augustus