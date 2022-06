Hoe moet het nieuwe skatepark in Oosterhout er uitzien en vooral: waar moet het komen?

Visboer Roy reed de dief van zijn werkbus klem, maar wie vergoedt de schade?

LAGE ZWALUWE - Het klinkt bijna te bizar om waar te zijn: je bent aan het werk en ineens zie je iemand met jouw werkbus wegrijden. Maar juist dat maakte de 31-jarige visboer Roy van Leest mee toen hij in zijn viskraam aan de Pastoor van Hooijdonklaan in Lage Zwaluwe stond. Hij besloot er in zijn eigen auto achteraan te gaan en reed de dief klem. Met krassen en butsen in beide voertuigen als resultaat. Hoe gaat een verzekeraar om met schade in zo’n uitzonderlijk geval?

15 juni