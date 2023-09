Hogere accijns op sigaretten: meer dan zesduizend inwoners Oosterhout geraakt

Aanvoerder en recordin­ter­na­ti­o­nal Cuco Martina verkiest NAC deze week boven Curaçao

Buitengewoon goed nieuws voor NAC. Aanvoerder Cuco Martina is niet op het vliegtuig naar Curaçao gestapt voor interlandverplichtingen. Dinsdag vroeg in de ochtend neemt hij plaats in de spelersbus van NAC op weg naar Tilburg om de 0-3-voorsprong over de streep te trekken.